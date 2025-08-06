استقرار العملة لليوم الثالث تواليًا وأغلب الصرافين يمتنعون عن البيع ''أسعار الصرف الآن''

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 273

تشهد سوق العملة في المناطق المحررة استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مع امتناع اغلب الصرافين عن البيع.

عدن:

الريال السعودي: شراء 425 | بيع: متوقف

الدولار الأمريكي: شراء 1618 | بيع: متوقف

صنعاء:

الريال السعودي: شراء 139.5 | بيع 140.5

الدولار الأمريكي: شراء 535 | بيع 540