استقرار العملة لليوم الثالث تواليًا وأغلب الصرافين يمتنعون عن البيع ''أسعار الصرف الآن''

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تشهد سوق العملة في المناطق المحررة استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مع امتناع اغلب الصرافين عن البيع.
عدن:
الريال السعودي: شراء 425 | بيع: متوقف
الدولار الأمريكي: شراء 1618 | بيع: متوقف
صنعاء:
الريال السعودي: شراء 139.5 | بيع 140.5
الدولار الأمريكي: شراء 535 | بيع 540