طقس اليمن.. توقعات بهطول أمطار شديدة الغزارة خلال الفترة من (5- 18 اغسطس الجاري)

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحسب مخرجات الموديل المحلي YMS-WRF، من المتوقع، هطول أمطار غزيرة وشديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة للفترة القادمة من 5-18 أغسطس الجاري على أجزاء واسعة من اليمن.

هذا وتوقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى، حيث تتراوح سرعتها بين (20-40) عُقدة.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد حتى الضالع والبيضاء، ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، مغبّر نسبياً وغائم جزئياً، وجاف وحار إلى شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء منها، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 37 / 29 - المكلا 35 / 25 - الحديدة 38 / 30 - سقطرى 34 / 26 - المخا 38 / 30 - الغيضة 29 / 24 - زنجبار 36 / 28 - لحج 38 / 30 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 28 - مأرب 42 / 26 - عتق 41 / 27 - بيحان 40 / 26 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 16 - تعز 33 / 20 - ذمار 29 / 13 - الضالع 33 / 19 - إب 28 / 16 - البيضاء 32 / 16 .

وحذّر المركز، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان ومن الصواعق الرعدية، وكذا الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس .. مقترحاً عليهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر والإكثار من شرب السوائل.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأربعاء، أن تكون حالة البحر في السواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل حضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل المهرة مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.