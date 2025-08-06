اليمن خامس أسوأ دولة في العالم في مؤشر جودة الطرقات والنقل

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جاءت اليمن في المرتبة الخامسة ضمن أسوأ دول العالم في تصنيف جودة الطرق لعام 2025، بتقييم متدنٍ بلغ 2.22 فقط من أصل 7 نقاط، وفقًا لمؤشر عالمي متخصص في تقييم البنية التحتية والنقل، بفارق طفيف عن موريتانيا، التي جاءت في المركز الأخير كأسوأ دولة عالميًا في هذا التصنيف.

ويعتمد المؤشر على معايير دقيقة تشمل جودة البنية التحتية للطرق، ومستوى السلامة المرورية، ومدى فعالية ربط المدن والمناطق النائية، إضافة إلى كفاءة الصيانة والاستدامة.

وتكاد هذه المعايير تكون غائبة كليًا في اليمن نتيجة سنوات من الحرب والإهمال، وغياب الاستثمار الحكومي في هذا القطاع الحيوي.