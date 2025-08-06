لجنة في مأرب تغلق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفّذت لجنة مشتركة من نيابة الأموال العامة، وفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب، حملة ميدانية لإغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة.

وأوضحت اللجنة، أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرارات محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، عقب رصد مخالفات مُثبتة على تلك الشركات في تقارير قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ومخالفتها الصريحة للوائح والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي.

وأكدت أن قرارات إغلاق هذه المنشآت تأتي في إطار جهود البنك المركزي الساعية لضبط السوق المصرفية والحدّ من التجاوزات غير القانونية، وإيقاف نشاط الشركات غير المرخّصة.

ودعت اللجنة، جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المصرفي بمحافظة مأرب إلى الامتثال لتعليمات البنك المركزي، والالتزام باللوائح القانونية المنظمة للنشاط المصرفي، تفادياً للإجراءات القانونية الرادعة التي قد تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص..مشيرةً إلى استمرار عمل الحملة الميدانية.

وترأّس الحملة، وكيل نيابة الأموال العامة في مأرب، القاضي أحمد منيف، وضمت في عضويتها رئيس القلم الجنائي في نيابة الأموال العامة، ناجي الطفاف، وممثل عن قسم الرقابة في فرع البنك المركزي بالمحافظة، عبدالله عباس.

ويوم امس الثلاثاء، أعلن البنك المركزي فرع مأرب ضبط أكثر من 40 صرّافًا مخالفًا يعملون في السوق السوداء، كما طالب أجهزة الأمن، بالقبض على صرافين متجولين في الشوارع، يضاربون بالعملة.

والشركات ومنشآت الصرافة التي تم اغلاقها هي:

1. شركة رشاد بحير للصرافة والتحويلات

2. شركة داديه أونلاين للصرافة والتحويلات

3. منشأة صادق تنيكه للصرافة والتحويلات

4. منشأة بن عوير للصرافة والتحويلات

5. منشأة العرش إكسبرس للصرافة والتحويلات

6. منشأة بن منيف للصرافة والتحويلات

7. منشأة المدائن للصرافة والتحويلات

8. شركة المجربي للصرافة والتحويلات

9. شركة المنتاب للصرافة والتحويلات

10. منشأة سعد اليافعي للصرافة والتحويلات

11. منشأة المقبلي للصرافة

12. شركة المهدي للصرافة والتحويلات

13. شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات