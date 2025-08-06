العودة المفاجئة لصانع النووي الإيراني.. لاريجاني يطل من بوابة الأمن القومي وسط تصاعد المواجهة مع الغرب فضيحة الهروب الدبلوماسي.. كوريا الجنوبية تقتحم الخارجية في قضية تهريب وزير الدفاع للرجال- إليك أقوى فاكهة للانتصاب رسميًا: لاريجاني يعود إلى الواجهة أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي الإيراني وسط تغييرات استراتيجية كبرى قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب بخصوص ضبط سوق الصرف واسعار السلع والمنتجات العليمي يخضع لمطالب أبناء حضرموت الوظائف العشر الأكثر عرضة للخطر بسبب استبدالها بالذكاء الإصطناعي.. إحداها ''المذيعون'' قيادي حوثي يقر بانهيار أمني وفساد واسع داخل صفوف جماعته الكشف عن سبب التوتر الذي حدث في ميناء عدن بين قوات أرسلها المحرمي وأخرى تابعة لمكافحة الإرهاب بقيادة شلال شايع المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100 ألف خدمة مجانية منذ أغسطس 2024
في تطور لافت يعكس تصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، اقتحم فريق التحقيق الخاص بقيادة لي ميونغ هيون، صباح اليوم الأربعاء، مبنى وزارة الخارجية في سيول، في إطار التحقيقات الجارية حول "تهريب" وزير الدفاع السابق لي جونغ سوب إلى خارج البلاد بغطاء دبلوماسي.
ووفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب"، فإن الاقتحام جاء على خلفية اتهامات تتعلق بالسماح للي جونغ سوب بمغادرة البلاد بصورة مفاجئة العام الماضي، في وقت كان يواجه فيه تحقيقاً بشأن تدخله المزعوم في قضية وفاة غامضة لجندي من مشاة البحرية عام 2023.
وبحسب التحقيقات، فقد تم تعيين لي سفيرًا لدى أستراليا في الرابع من مارس العام الماضي، رغم أنه كان خاضعًا لحظر سفر رسمي. لكن وزارة العدل قامت برفع الحظر في السابع من الشهر ذاته، ما أثار اتهامات بتورط جهات عليا – بينها الرئيس السابق يون سوك يول – في تسهيل خروجه للهروب من العدالة.
وغادر لي البلاد مباشرة بعد رفع الحظر، لكنه عاد بعد 11 يومًا وسط عاصفة من الانتقادات والاتهامات السياسية، حيث اعتبر منتقدون أن تعيينه سفيرًا كان مجرد غطاء لإبعاده عن التحقيقات الحساسة.
وفي خطوة تصعيدية، فتش المحققون اليوم مكاتب كبار مسؤولي الخارجية، بمن فيهم المعنيون بشؤون التعيينات، في محاولة لجمع أدلة حول ما إذا كان التعيين قد تم بغرض التستر السياسي.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حادة حول استقلالية القضاء وشفافية التعيينات في المناصب الحساسة، في وقت تمر فيه البلاد بتقلبات سياسية شديدة الحساسية.