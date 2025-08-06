فضيحة الهروب الدبلوماسي.. كوريا الجنوبية تقتحم الخارجية في قضية تهريب وزير الدفاع

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطور لافت يعكس تصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، اقتحم فريق التحقيق الخاص بقيادة لي ميونغ هيون، صباح اليوم الأربعاء، مبنى وزارة الخارجية في سيول، في إطار التحقيقات الجارية حول "تهريب" وزير الدفاع السابق لي جونغ سوب إلى خارج البلاد بغطاء دبلوماسي.

ووفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب"، فإن الاقتحام جاء على خلفية اتهامات تتعلق بالسماح للي جونغ سوب بمغادرة البلاد بصورة مفاجئة العام الماضي، في وقت كان يواجه فيه تحقيقاً بشأن تدخله المزعوم في قضية وفاة غامضة لجندي من مشاة البحرية عام 2023.

وبحسب التحقيقات، فقد تم تعيين لي سفيرًا لدى أستراليا في الرابع من مارس العام الماضي، رغم أنه كان خاضعًا لحظر سفر رسمي. لكن وزارة العدل قامت برفع الحظر في السابع من الشهر ذاته، ما أثار اتهامات بتورط جهات عليا – بينها الرئيس السابق يون سوك يول – في تسهيل خروجه للهروب من العدالة.

وغادر لي البلاد مباشرة بعد رفع الحظر، لكنه عاد بعد 11 يومًا وسط عاصفة من الانتقادات والاتهامات السياسية، حيث اعتبر منتقدون أن تعيينه سفيرًا كان مجرد غطاء لإبعاده عن التحقيقات الحساسة.

وفي خطوة تصعيدية، فتش المحققون اليوم مكاتب كبار مسؤولي الخارجية، بمن فيهم المعنيون بشؤون التعيينات، في محاولة لجمع أدلة حول ما إذا كان التعيين قد تم بغرض التستر السياسي.

هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حادة حول استقلالية القضاء وشفافية التعيينات في المناصب الحساسة، في وقت تمر فيه البلاد بتقلبات سياسية شديدة الحساسية.