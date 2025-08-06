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للرجال- إليك أقوى فاكهة للانتصاب

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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 يحرص البعض على تناول فواكه تساعد على تعزيز معدل هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم، نظرًا لاحتوائها على بالبوليفينات، ومضادات الأكسدة، التي تعزز من الصحة الجنسية للرجال.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أقوى فاكهة للانتصاب وتعزيز الصحة الجنسية للرجال، بحسب "webmd".

  • الرمان

عُرفت هذه الفاكهة عبر التاريخ بأنها رمز للخصوبة ومُقوٍّ جنسي، إذ شرب عصير الرمان يُحسّن المزاج، ويُحسّن تدفق الدم، ويرفع مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم، وهذه كلها عوامل تُزيد من الإثارة والخصوبة عند الرجال.

  • بطيخه الفاكهة الغنية بالعصير غنية بحمض أميني يُسمى السيترولين، ما يحوله الجسم إلى أرجينين، وهو حمض أميني آخر يُساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مما يُحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بنفس طريقة عمل أدوية علاج ضعف الانتصاب.
  • - الفراولةتُعدّ الفراولة من الفواكه الغنية بفيتامين سي، الذي قد يُساعد على زيادة الرغبة الجنسية، وتحسين تدفق الدم، وتخفيف التوتر والقلق، كما أنها تُساعد الجسم على إفراز المزيد من هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بهرمون "الحب" لارتباطه بالإثارة الجنسية والنشوة.
  • - الأفوكادوهذه الفاكهة الخضراء الكريمية غنية بالدهون والألياف الصحية للقلب، ما يمنح طاقة طويلة الأمد في غرفة النوم، كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين ب6 ، الذي يقول الخبراء إنه يلعب دورًا في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، مثل التعب والانتفاخ والانزعاج، كل ذلك قد يُسهّل على النساء الدخول في مزاج رومانسي
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