للرجال- إليك أقوى فاكهة للانتصاب

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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يحرص البعض على تناول فواكه تساعد على تعزيز معدل هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم، نظرًا لاحتوائها على بالبوليفينات، ومضادات الأكسدة، التي تعزز من الصحة الجنسية للرجال.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أقوى فاكهة للانتصاب وتعزيز الصحة الجنسية للرجال، بحسب "webmd".

الرمان

عُرفت هذه الفاكهة عبر التاريخ بأنها رمز للخصوبة ومُقوٍّ جنسي، إذ شرب عصير الرمان يُحسّن المزاج، ويُحسّن تدفق الدم، ويرفع مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم، وهذه كلها عوامل تُزيد من الإثارة والخصوبة عند الرجال.