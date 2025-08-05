العليمي يخضع لمطالب أبناء حضرموت

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الثلاثاء، حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مشيرا أن حضرموت ستبقى على الدوام قاطرة للدولة والتنمية والسلام، وفي قلب الإصلاحات الجارية المدعومة من الاشقاء والأصدقاء.

وأعرب الرئيس خلال لقائه بأعضاء كتلة حضرموت في مجلس النواب باسمه واخوانه اعضاء المجلس، والحكومة، عن عظيم اعتزازه، وتقديره لأبناء محافظة حضرموت، ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية، وحرصهم المسؤول على مصالح المحافظة، وحضورها الفاعل في صنع القرار.

ووفقا لوكالة سبأ، جدد الرئيس التأكيد على أن خطة تطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة لمطالب ابنائها، ستظل التزاما وطنيا ضمن الاصلاحات الشاملة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع حيوية وفي المقدمة قطاع الكهرباء، واستيعاب ابناء المحافظة في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، وفقا للقانون.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما جاء في بيان الكتلة البرلمانية، وبقية المكونات الحضرمية، واعتبارها وثائق مرجعية مسؤولة لتطبيع الاوضاع في المحافظة.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على ما يقدمونه من دعم انمائي وانساني مقدر عاليا في حضرموت، وكافة المحافظات.

وأعرب عن ثقته بنخب حضرموت في دعم القوات المسلحة والامن، ولعب دور أكثر فاعلية في التهدئة المنسقة مع جميع الأطراف، واحترام حق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون والدستور، وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وابقاء حضرموت نموذجا يحتذي للأمن، والاستقرار، والتنمية، وسيادة النظام ،والقانون