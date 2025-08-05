قيادي حوثي يقر بانهيار أمني وفساد واسع داخل صفوف جماعته

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حذّر القياي الحوثي سلطان السامعي، عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، من مصير خطير يهدد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، مؤكداً أنها تواجه اختراقًا أمنيًا واستخباراتيًا عميقًا، قد يفوق ما تعرضت له طهران وميليشيا حزب الله اللبناني.
وفي مقابلة بثتها قناة "الساحات" مساء الأحد 3 أغسطس/آب، قال السامعي إن "الخطر أكبر مما حدث في إيران ولحزب الله"، في اعتراف صريح بحجم الانكشاف الأمني الذي يضرب بنية الجماعة من الداخل.
السامعي كشف أيضاً عن حجم فساد غير مسبوق، واتهم قيادات عليا في جماعته بالضلوع في عمليات نهب ممنهجة، بينها تهريب 150 مليار دولار إلى خارج البلاد، في وقت يرزح فيه ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر والجوع والانهيار الاقتصادي.
وفي منشور على صفحته في فيسبوك، وجّه السامعي تحذيرًا من إدخال محافظة تعز في صراع طائفي، على خلفية اقتحام أحد المساجد في منطقة الحوبان وفرض صيغة طائفية في الأذان، مطالبًا الجماعة بالتراجع الفوري عن هذه الممارسات قبل أن تنفجر الأوضاع.