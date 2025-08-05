الكشف عن سبب التوتر الذي حدث في ميناء عدن بين قوات أرسلها المحرمي وأخرى تابعة لمكافحة الإرهاب بقيادة شلال شايع المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100 ألف خدمة مجانية منذ أغسطس 2024 الرئيس يؤكد الالتزام بالمطالب المشروعة لأبناء حضرموت ويتحدث عن خطة تطبيع الأوضاع استقرار في أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء.. آخر تحديث سعر جديد مخفض لمادة البنزين في عدن و3 محافظات جنوب اليمن اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة توجه برفع الجاهزية والتنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية تعرف على أسعار أجهزة وباقات ستارلينك بعد تدشين بيعها رسميًا في عدن ونقاط البيع بالمحافظات المحررة علامات قد لٱ تصدقها من نقص المغنيسيوم عند الرجال- إليك أسبابه وعلاجه البرازيل تضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية الذهب على صفيح ساخن... هل تفجّر الأسواق قفزة تاريخية قريبة
قال الصحفي عبد الرحمن أنيس، إن لجنة من مكتب عبد الرحمن المحرمي وصلت صباح اليوم الثلاثاء، إلى ميناء عدن برفقة قوة عسكرية صغيرة من أجل التحقيق في مضبوطات شحنة وصلت الميناء قبل أيام، لكن أمن المنطقة الحرة رفض السماح بدخول تلك اللجنة والقوة المرافقة، معللًا ذلك بأن النيابة العامة وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده شلال شائع ما زالا يباشران التحقيق.
وشهد ميناء عدن، اليوم، توترًا بين قوات الحزام الأمني وجهاز مكافحة الإرهاب ووحدة من مكتب المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، إثر محاولة كل طرف التحقيق بشكل منفرد في شحنة حاويات تحتوي على معدات ومكونات لطائرات مسيّرة ضُبطت قبل أيام في الميناء.
أنيس أشار الى أنه على إثر ذلك، وجّه المحرمي قوات الحزام الأمني بتمكين اللجنة من دخول الميناء، فوصلت قوات كبيرة من الحزام، وطوّقت الميناء، ما تسبب في توتر في المكان، قبل أن توافق قوات أمن المنطقة الحرة على السماح بدخول لجنة مكتب المحرمي بشرط مغادرة قوة الحزام الأمني محيط الميناء.
بعد ذلك نشب خلاف بين لجنة المحرمي وأفراد جهاز مكافحة الإرهاب داخل مكتب الجمارك، بشأن قانونية وجود الجهاز ومشاركته في مجريات التحقيق، قبل أن يتدخل قضاة النيابة العامة ويحسموا الخلاف.
وأكد القضاة استمرار التحقيق وأنه لا مانع من حضور الطرفين، مع التأكيد أنه سيتم رفع مذكرة إلى النائب العام ضد أي جهة تعرقل سير التحقيق.