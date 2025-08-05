المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100 ألف خدمة مجانية منذ أغسطس 2024

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 116

قال المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مارب، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، أنه قدم 101 الفاً و52 خدمة طبية مجانية 100 في المائة لمرضى العيون خلال الفترة من أغسطس 2024م وحتى نهاية يوليو 2025م، استفاد منها 43799 مريضا.

وبحسب احصائية صادرة عن المستشفى، ان الخدمات المقدمة تضمنت اجراء (5544) عملية متنوعة لاستعادة المرضى للنظر، وصرف (61500) وحدة علاجية، و(29466) نظارة، الى جانب اجراء (13538) فحص مخبري، و(8705) تصوير آلي.

وأوضح مدير المستشفى احمد العمري، ان مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، وافق على تمويل مرحلة جديدة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى العيون وفاقدي البصر تبدأ من الاول من أغسطس الجاري وتنتهي في 31 يوليو 2026م، وتتضمن اجراء (5090) عملية جراحية متنوعة لاستعادة البصر، وتقديم العلاج لعدد 45 الف مريض، بهدف تخفيف معاناة المرضى ومساعدة فاقدي البصر على استعادة بصرهم وفتح امال جديدة لهم بالحياة.

واشار الى ان جمعية البصر العالمية المشغلة للمستشفى تحرص على تقديم خدماتها المجانية بأعلى معايير الجودة، للمرضى من النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة الى جانب المترددين على المستشفى القادمين من المحافظات المجاورة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج والعمليات الباهظة..مثمناً هذا الدور الانساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية الذي يستهدف الناس البسطاء والفقراء.