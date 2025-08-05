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استقرار في أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء.. آخر تحديث

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

عدن:

الدولار: 

شراء: 1619 بيع: 1632

السعودي: شراء: 425 بيع: 428

مأرب:

الدولار: 

شراء: 1620 بيع: 1633

السعودي: شراء: 426 بيع: 428

صنعاء:

الدولار: شراء: 537 بيع: 542

السعودي: شراء:140.5 بيع: 141.5

الأسعار شبه مستقرة.

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