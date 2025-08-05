استقرار في أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء.. آخر تحديث

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أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
عدن:
الدولار:
شراء: 1619 بيع: 1632
السعودي: شراء: 425 بيع: 428
مأرب:
الدولار:
شراء: 1620 بيع: 1633
السعودي: شراء: 426 بيع: 428
صنعاء:
الدولار: شراء: 537 بيع: 542
السعودي: شراء:140.5 بيع: 141.5
الأسعار شبه مستقرة.