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سعر جديد مخفض لمادة البنزين في عدن و3 محافظات جنوب اليمن

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن- صباح اليوم الثلاثاء، عن تخفيض جديد في سعر مادة البنزين المحلي، وذلك في استجابة مباشرة للتحسن اللافت في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن الشركة، فقد تقرر خفض سعر لتر البنزين إلى 1350 ريالًا، بدلاً من السعر السابق البالغ 1415 ريالًا، على أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة بدءًا من اليوم في جميع المحطات الواقعة ضمن نطاق محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في سياق التفاعل مع التطورات الإيجابية في سوق الصرف، حيث شهد الريال اليمني تحسنًا متسارعًا وغير مسبوق، إذ استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند حدود 1617 ريالًا خلال اليومين الماضيين، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال في نهاية يوليو، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف استيراد المشتقات النفطية.

وأكدت شركة النفط على ضرورة التزام كافة المحطات العاملة بالتسعيرة الرسمية المعلنة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات، حماية لحقوق المستهلك ومنعًا لاستغلال المواطنين.

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