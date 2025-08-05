اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة توجه برفع الجاهزية والتنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجهت اللجنة الامنية بمحافظة المهرة، برفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية، والتعامل الحازم مع أي محاولات تهدف إلى الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار..داعية إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المحافظة.

جاء ذلك في اجتماعها الموسع، اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة، محمد علي ياسر، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، والوكيل الأول العميد دكتور مختار بن عويض، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة مستجدات الوضع الأمني على مستوى المحافظة، واستعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة، ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

واستمع المحافظ ياسر خلال الاجتماع، إلى تقارير القادة العسكريين والأمنيين حول الخطط الميدانية، والإجراءات المتخذة لتأمين المحافظة، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم المديريات.

وأكد، على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية..مشيداً بالتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة..معبراً عن شكره وتقديره لقادة الوحدات العسكرية والأمنية على جهودهم الملموسة.

وخرج الاجتماع، بعدد من القرارات والإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المحافظة.