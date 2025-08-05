تعرف على أسعار أجهزة وباقات ستارلينك بعد تدشين بيعها رسميًا في عدن ونقاط البيع بالمحافظات المحررة

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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دُشنت في مدينة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، خدمة بيع وتوزيع أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، في أول خطوة رسمية لتفعيل الخدمة داخل اليمن بعد أشهر من التحضيرات.

وبدأت المؤسسة العامة للاتصالات، بصفتها الجهة المخولة، بيع أجهزة Starlink Standard Kit Gen3 V4 بسعر 500 دولار، إلى جانب طرح مجموعة من الباقات الرسمية المعتمدة، تشمل:

باقة 40GB بسعر 47 دولار

باقة 1TB بسعر 135 دولار

باقة 2TB بسعر 265 دولار

باقة 6TB بسعر 800 دولار

وقالت المؤسسة إن الخدمة ستكون متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، سيتم توزيعها تدريجيًا في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، داعية الراغبين للتوجه إليها لاقتناء الأجهزة وتفعيل الخدمة.

ويأتي إطلاق الخدمة بعد إعلان سابق في مايو الماضي عن استلام أول دفعة من أجهزة "ستارلينك" تمهيدًا لتوزيعها بعد عيد الأضحى، إلا أن انطلاقة البيع تأخرت لأسباب تنظيمية حتى استكملت الترتيبات الفنية والإدارية.

وتعد اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تُفعل رسميًا خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" بعد توقيع اتفاق حكومي مع الشركة العالمية في أغسطس من العام الماضي.

وبالتزامن مع التدشين، أعلنت المؤسسة عن حملة مرتقبة لتصحيح أوضاع أجهزة "ستارلينك" غير المسجلة التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية، والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة وسلامة الخدمة.