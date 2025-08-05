علامات قد لٱ تصدقها من نقص المغنيسيوم عند الرجال- إليك أسبابه وعلاجه

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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يعتبر المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية، خاصة لدى الرجال، إذ يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العضلات والأعصاب والقلب والمناعة، لذلك فإن نقصه قد يعرض لمشاكل صحية.

وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، كل ما تريد معرفته عن نقص المغنيسيوم عند الرجال، وذلك حسبما ذكره الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية.

أعراض نقص المغنيسيوم عند الرجال يوضح ناجي أن العلامات الأكثر شيوعًا لنقص المغنيسيوم عند الرجال تشمل وجود تشنجات عضلية متكررة، خاصة في الساقين، وإرهاق دائم وضعف في الطاقة، حتى بعد الراحة، مع وجود اضطرابات بالنوم مثل الأرق أو النوم المتقطع، فضًلا عن الشعور بالقلق أو الاكتئاب أو تقلبات المزاج. أسباب نقص المغنيسيوم عند الرجال

1- اتباع نظام غذائي فقير بالمغنيسيوم، مثل الإكثار من الوجبات السريعة والمعلبة.

2- الإفراط في تناول الكحول أو الكافيين.

3- المعاناة من أمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو كرون، التي تؤثر على امتصاص المعادن.

4- الإجهاد المزمن الذي يزيد من استنزاف المغنيسيوم في الجسم.

5- تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول والمضادات الحيوية لفترات طويلة.

علاج نقص المغنيسيوم عند الرجاليوضح استشاري التغذية العلاجية، أن علاج نقص المغنيسيوم يبدأ بتشخيص دقيق عبر تحليل الدم، لكن كثيرًا من الحالات تبدأ بتحسين النظام الغذائي من خلال:

1- تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل: السبانخ، اللوز، بذور اليقطين، الموز، الشوفان، الفول السوداني، الشوكولاتة الداكنة. قد يهمك: تظهر على الوجه- 4 أعراض لنقص المغنيسيوم احذرها

2- تناول مكملات المغنيسيوم تحت إشراف طبي، خاصة لمن لديهم نقص شديد أو أمراض مزمنة.

3- تقليل العادات السيئة مثل الإفراط في القهوة أو الكحول.

4- الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا