الحوثيون يعلنون استهداف مطار تل أبيب بصاروخ فرط صوتي

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مطار تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي يحمل اسم "فلسطين2"، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها وتسببت في شلل مؤقت لحركة المطار، وإجبار الآلاف على التوجه للملاجئ.

وجاء في بيان الحوثيين أن "العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني في غزة"، وأن "المطار خرج عن الخدمة مؤقتاً بفعل الضربة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن مساء أمس، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل، من بينها عسقلان.

المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية ، أكد في تصريح له أن "الهجوم استهدف عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي متطور"، في حين لم تعلن تل أبيب عن وقوع أضرار مباشرة.

وتأتي هذه الضربة في إطار ما تسميه جماعة الحوثي بـ"معركة نصرة غزة"، حيث تواصل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية وممرات الشحن في البحر الأحمر، إلا أن غالبية تلك الهجمات تم اعتراضها أو فشلت في الوصول لأهدافها، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وفي المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية رداً على الهجمات الحوثية، مستهدفة مواقع في اليمن قالت إنها تستخدم لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.