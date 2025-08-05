البرازيل تضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية الذهب على صفيح ساخن... هل تفجّر الأسواق قفزة تاريخية قريبة الحوثيون يعلنون استهداف مطار تل أبيب بصاروخ فرط صوتي أستراليا تُبرم صفقة تاريخية ومرعبة مع اليابان لتحديث أسطولها البحري آلة يوم القيامة النووية الروسية تهدد العالم نظام أوتوماتيكي قاتل ليس بيد البشر صفقة مستحيلة .. ريال مدريد معجب بهذا اللاعب ..! أمريكا ترحل مهاجر يمني وتنقله مع آخرين إلى سجن مشدد العليمي يضع الحكومة البريطانية أمام طلاع نجاح المعركة الاقتصادية ويطالب باستمرار وحدة المجتمع الدولي توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني بعدن لدعم الريال والاستمرار في صعوده دراسة حديثة وخطيرة عن مدمني النوم الكثير
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مطار تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي يحمل اسم "فلسطين2"، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها وتسببت في شلل مؤقت لحركة المطار، وإجبار الآلاف على التوجه للملاجئ.
وجاء في بيان الحوثيين أن "العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني في غزة"، وأن "المطار خرج عن الخدمة مؤقتاً بفعل الضربة".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن مساء أمس، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل، من بينها عسقلان.
المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية ، أكد في تصريح له أن "الهجوم استهدف عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي متطور"، في حين لم تعلن تل أبيب عن وقوع أضرار مباشرة.
وتأتي هذه الضربة في إطار ما تسميه جماعة الحوثي بـ"معركة نصرة غزة"، حيث تواصل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية وممرات الشحن في البحر الأحمر، إلا أن غالبية تلك الهجمات تم اعتراضها أو فشلت في الوصول لأهدافها، بحسب الرواية الإسرائيلية.
وفي المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية رداً على الهجمات الحوثية، مستهدفة مواقع في اليمن قالت إنها تستخدم لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.