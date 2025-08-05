أستراليا تُبرم صفقة تاريخية ومرعبة مع اليابان لتحديث أسطولها البحري

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 63

في خطوة وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ التعاون العسكري بين طوكيو وكانبرا، أعلنت أستراليا عن توقيع صفقة دفاعية غير مسبوقة مع اليابان، تشتري بموجبها 11 فرقاطة شبحية من طراز "موغامي" مقابل 6 مليارات دولار.

الفرقاطات التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، تُعد من الجيل الجديد، بقدرات عالية على التخفي، وتُجهز بنظام إطلاق عمودي يضم 32 خلية قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك بعيدة المدى، ما يجعلها من أكثر القطع الحربية فتكاً في المياه المفتوحة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، إن هذه الصفقة تمثل "تحوّلاً جذرياً في قوة البحرية الأسترالية"، مضيفاً:

> "هذه أكبر صفقة دفاعية بين بلدينا، وموغامي هي الأفضل لتلبية احتياجاتنا في ظل التهديدات المتصاعدة في منطقتنا."

خلفية الصفقة: تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أسترالية لرفع عدد قطع أسطولها البحري من 11 إلى 26 سفينة حربية خلال العقد المقبل، وسط تصاعد التوترات مع الصين. الصفقة هي الأكبر من نوعها التي تُبرمها اليابان لتصدير معدات دفاعية منذ الحرب العالمية الثانية.

تفوقت ميتسوبيشي في هذه المناقصة على شركة ألمانية ومنافسين من كوريا الجنوبية وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تبدأ أستراليا في تسلم أولى الفرقاطات بحلول عام 2030، لتحل محل سفن "أنزاك" التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.

ما الذي تعنيه هذه الصفقة؟ تعزز تموضع أستراليا في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المحيطين الهندي والهادئ.

تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون العسكري الياباني الخارجي بعد عقود من القيود الدستورية.

تؤكد تحوّل المنطقة نحو سباق تسلّح بحري غير مسبوق، قد يغير موازين القوى في السنوات المقبلة.

تحذير المحللين: "الصفقة تعني أن البحار حول الصين ستصبح أكثر تسلحاً، وأكثر توتراً... والخطأ الاستراتيجي فيها قد يشعل شرارة نزاع واسع."