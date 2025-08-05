آلة يوم القيامة النووية الروسية تهدد العالم نظام أوتوماتيكي قاتل ليس بيد البشر

الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في ظل تصاعد التوتر النووي بين موسكو وواشنطن، عاد إلى الواجهة مجدداً أحد أكثر الأنظمة العسكرية رعباً في التاريخ: نظام "اليد الميتة" الروسي، أو ما يُعرف في الغرب باسم "آلة يوم القيامة"، وهو نظام أوتوماتيكي قاتل مصمم لإطلاق العنان لترسانة روسيا النووية كاملة، حتى لو أبيدت القيادة العليا عن بكرة أبيها.

اليد الميتة، التي صُممت في أوج الحرب الباردة، لا تعتمد على أي تدخل بشري عند تفعيلها، بل تستجيب تلقائياً لمؤشرات بيئية وإشعاعية وصوتية تشير إلى وقوع هجوم نووي شامل على الأراضي الروسية.

وبمجرد أن تفترض أن القيادة قد أُبيدت، تبدأ الآلة الجهنمية بإطلاق مئات الصواريخ النووية العابرة للقارات لتضرب أهدافاً حول العالم، محولة الكوكب إلى جحيم إشعاعي في غضون دقائق

. ورغم أن النظام ظل طي الكتمان لعقود، فقد أكد مسؤولون روس في السنوات الأخيرة وجوده وفعاليته، مع تحديثه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزويده بصواريخ "فويفودا" و"سارمات" ذات الرؤوس النووية العملاقة، القادرة على تجاوز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية.

لكن المرعب في الأمر أن النظام لا يحتاج إلى "زر أحمر" أو قرار سياسي لتفعيل الدمار الشامل... يكفي غياب الإشارة من القيادة العليا، ليبدأ العداد التنازلي لنهاية العالم.

وما زاد المشهد قتامة، هو ما حدث في يوليو 2025، حين منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة قصيرة لروسيا لوقف عملياتها في أوكرانيا، ملوّحاً بعقوبات اقتصادية خانقة.

وعندما لم تأتِه استجابة من الكرملين، قلّص المهلة إلى عشرة أيام فقط، وأصدر أوامر بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا، مما اعتبرته موسكو تهديداً وجودياً.

الرد الروسي جاء مروعاً: نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، نشر تحذيراً مرعباً عبر منصة "إكس"، قائلاً: "ليتذكّر ترامب أفلامه المفضلة عن الموتى السائرين... ولا ينسَ اليد الميتة.

هل نحن على شفا نهاية نووية حتمية؟ العالم يرتجف أمام احتمال أن تنطلق "اليد الميتة"، فلا تبقي ولا تذر... والسؤال المرعب يطرق أبواب البشرية: من سيسيطر على الزناد، إذا مات الجميع؟ هل ترغب بصياغة مختصرة بصيغة إنفوجرافيك أو فيديو نصي؟