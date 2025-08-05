صفقة مستحيلة .. ريال مدريد معجب بهذا اللاعب ..!

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قرر ريال مدريد إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الجاري ، فالنادي لن يتحرك لإبرام اي صفقة جديدة هذا الصيف.
وعلى الرغم من ذلك هناك بعض اللاعبين الذين حظوا بإعجاب من ادارة النادي الابيض ، ولكن التوقيع معهم يعد مستحيلا .
ومن بين هذه الاسماء يتواجد البرتغالي فيتينيا ، نجم باريس سان جيرمان، ولكن النادي الابيض يعلم أنه من المستحيل التعاقد معه نظرا لسوء العلاقة بين الناديين