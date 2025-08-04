أمريكا ترحل مهاجر يمني وتنقله مع آخرين إلى سجن مشدد

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كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن ترحيل السلطات الأمريكية 5 مهاجرين غير شرعيين(من اليمن وكوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام) إلى مملكة إسواتيني جنوب القارة الأفريقية ضمن اتفاق غير معلن يعود إلى إدارة ترامب.
المرحلون، بينهم يمني، نقلوا إلى سجن مشدد، ومنعوا من التواصل منذ 25 يوليو الماضي، وسط مخاوف حقوقية من ظروف احتجازهم، وفق الوكالة.
تأتي هذه العملية، جزء من برنامج أمريكي مثير للجدل لترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة عند تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وأثارت جدلا جديدا حول سياسات ترمب المتشددة في الهجرة.