البريطاني هاتشينز رئيسا تنفيذيا جديدا للاتحاد الدولي للتنس

الإثنين 04 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي للتنس تعيين اللاعب البريطاني السابق روس هاتشينز رئيسا تنفيذيا جديدا له خلفا لكيلي فيرويذر مع نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ولعب هاتشينز (40 عاما) مع منتخب بريطانيا في الألعاب الأولمبية وكأس ديفيز، ثم شغل منصب مدير بطولة. ويشغل حاليا منصب رئيس الرياضة في اتحاد اللاعبين المحترفين ويتمتع بخبرة واسعة اكتسبها من خلال عمله في مجالي التنس والإدارة.

وقال ديفيد هاغرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس “في السنوات الأخيرة، نجح الاتحاد في بناء زخم قوي في مختلف المجالات الرئيسية، بدءا من الابتكار الرقمي وإعادة هيكلة بطولات اتحاد لاعبي ولاعبات التنس من أجل تنظيم جدول متوازن للبطولات، والنمو المستمر لتنس الكراسي المتحركة.”

وأضاف: “يجلب روس القيادة والرؤية والخبرة للاتحاد الدولي للتنس والتي ستساعدنا في تحقيق مهمتنا لصالح اللاعبين والجماهير والدول في جميع أنحاء العالم. أود أن أشكر كيلي على فترته التي قضاها في الاتحاد لمدة تسع سنوات وعلى مساعدته في عملية الانتقال”.

وباعتباره الرئيس التنفيذي، سيقود هاتشينز أيضا عملية تطوير كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينج، بالإضافة إلى إدارة الاتحاد الدولي للتنس وتنس الكراسي المتحركة في الألعاب الأولمبية ولذوي الاحتياجات الخاصة والتصفيات المؤهلة للدورتين