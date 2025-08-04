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وزير العدل اللبناني يتوعد : لن يُسمح لحزب الله بأن يجرّ لبنان معه إلى الانتحار

الإثنين 04 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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كتب وزير العدل عادل نصار على “اكس”: “اذا إختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!”

 

وفي وقت سابق نقلت “الحدث” عن مصادر لبنانيّة، قولها إنّ الرئاسة أبلغت “حزب الله” أنّ ليس أمامه إلا التعاون مع الدولة.

 

وأضافت المصادر، وفق “الحدث”، أنّ “حزب الله في حالة صدمة من مطالبة حلفائه العلنية بحصر السلاح”، كاشفةً أنّ “النّسخة النهائيّة من أفكار المبعوث الأميركي توم برّاك، تسلّمها لبنان اليوم”.

 

كما لفتت إلى أنّ “⁠خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وإدراج السلاح على جدول أعمال الحكومة، أمران خلقا زخماً شعبيًّا وسياسيًّا مؤيّداً للدولة

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