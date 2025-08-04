العليمي يضع الحكومة البريطانية أمام طلاع نجاح المعركة الاقتصادية ويطالب باستمرار وحدة المجتمع الدولي توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني بعدن لدعم الريال والاستمرار في صعوده دراسة حديثة وخطيرة عن مدمني النوم الكثير للنساء فقط .. بحوث علمية حديثة تكشف أسباب تساقط شعر النساء البريطاني هاتشينز رئيسا تنفيذيا جديدا للاتحاد الدولي للتنس وزير العدل اللبناني يتوعد : لن يُسمح لحزب الله بأن يجرّ لبنان معه إلى الانتحار السلطة المحلية بمأرب : توجيهات اللواء سلطان العرادة تضع حماية حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات والإتهامات للسلطة القضائية والأجهزة الأمنية بالمحافظة مزاعم باطلة بلاغ أمني من شرطة محافظة مأرب .. محمد الرزاحي المحتجز في الأمن السياسي مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة وسيتم احالته للقضاء وفق توجيهات النائب العام .. عاجل الصين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب وسط سيول كارثية توجيهات جديدة لرئاسة الوزراء بخصوص تخفيض أسعار الأدوية وفرق التفتيش تباشر النزول الميداني
كتب وزير العدل عادل نصار على “اكس”: “اذا إختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!”
وفي وقت سابق نقلت “الحدث” عن مصادر لبنانيّة، قولها إنّ الرئاسة أبلغت “حزب الله” أنّ ليس أمامه إلا التعاون مع الدولة.
وأضافت المصادر، وفق “الحدث”، أنّ “حزب الله في حالة صدمة من مطالبة حلفائه العلنية بحصر السلاح”، كاشفةً أنّ “النّسخة النهائيّة من أفكار المبعوث الأميركي توم برّاك، تسلّمها لبنان اليوم”.
كما لفتت إلى أنّ “خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وإدراج السلاح على جدول أعمال الحكومة، أمران خلقا زخماً شعبيًّا وسياسيًّا مؤيّداً للدولة