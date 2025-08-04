بلاغ أمني من شرطة محافظة مأرب .. محمد الرزاحي المحتجز في الأمن السياسي مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة وسيتم احالته للقضاء وفق توجيهات النائب العام .. عاجل الصين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب وسط سيول كارثية توجيهات جديدة لرئاسة الوزراء بخصوص تخفيض أسعار الأدوية وفرق التفتيش تباشر النزول الميداني مقاومة البيضاء تحيي الذكرى 9 لجريمة الغدر بمشائخ آل عمرمن قبل مليشيات الحوثي الإرهابية. الهيئة العليا للأدوية تتوعد المخالفين باتخاذ إجراءات رادعة وتصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء عاجل: البنك المركزي اليمني يفرض رقابة صارمة ويوقف تراخيص عدد من كبار شركات الصرافة ...تفاصيل عاجل.. وزير الصناعةوالتجارة يستدعي كبار التجار والمستوردين .. تفاصيل هامة الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفط رغم العقوبات الدولية مجموعة هائل سعيد أنعم تصف قرارات البنك المركزي بعدن بالإجراءات غير المدروسة وتطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية أجهرة الأمن بمحافظة تعز تنفذ حملة واسعة لضبط الأسعار ومواطنون يطالبون بضبط الشركات التجارية
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب عن تفاصيل جديدة حول احد المحتحزين في جهاز الأمن السياسي بالمحافظة ويدعي
«محمد يحيى الرزاحي» .
وقال بيان صادر عن شرطة محافظة مأرب اطلع مأرب برس على نسخة منه ان المتهم تم إحالته ونقله من البحث الجنائي - مأرب إلى جهاز الأمن السياسي بناء على معلومات ونتائج من محاضر جمع الاستدلالات والتي تفيد أن المتهم مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة
وكشف البيان «أن المذكور مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة الأمر الذي يوجب التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة وتعقب بقية العناصر وضبطها وعقب ذلك سيتم احالته لاستكمال المسار القضائي وفق توجيهات معالي الأخ / النائب العام.
ومضى البيان قائلا « إن اختلاق الأكاذيب، وتأليف قصص لا وجود لها لتشويه عمل الأجهزة الأمنية بمأرب والتحريض عليها والترويج لها لن يجعل من تلك الافتراءات حقائق ولا تبرئ من يؤلفها من التهم المنظورة ضده فالأجهزة الأمنية بمارب تعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته وهناك جهات رقابية تشرف عليها، وسيبقى أمن مأرب كما هو معهود عليه حامياً للمواطن وحريته وصون كرامته.
كما استغرب البيان "ما يتم تناوله من حملة إساءة وتشويه للأجهزة الأمنية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من شائعات مغلوطة وتضليل إعلامي بشأن قضية المتهم محمد يحيى الرزاحي والمحجوز حالياً في جهاز فرع الأمن السياسي مأرب.
واكد البيان ان ما أثير حول تعرض المواطن الرزاحي لمعاملة غير إنسانية محض افتراء فكل حجوزات الدولة في محافظة مأرب خاضعة للتفتيش الرقابي من قبل النيابات والمعنيين، وسبق أن زارت السجون الجهات الرقابية الرسمية والمنظمات وغيرها واطلعت على وضع المحتجزين.