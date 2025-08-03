الهيئة العليا للأدوية تتوعد المخالفين باتخاذ إجراءات رادعة وتصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء عاجل: البنك المركزي اليمني يفرض رقابة صارمة ويوقف تراخيص عدد من كبار شركات الصرافة ...تفاصيل عاجل.. وزير الصناعةوالتجارة يستدعي كبار التجار والمستوردين .. تفاصيل هامة الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفط رغم العقوبات الدولية مجموعة هائل سعيد أنعم تصف قرارات البنك المركزي بعدن بالإجراءات غير المدروسة وتطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية أجهرة الأمن بمحافظة تعز تنفذ حملة واسعة لضبط الأسعار ومواطنون يطالبون بضبط الشركات التجارية أحزاب حضرموت تتهم محافظ حضرموت بتعطيل مؤسسات الدولة وتفشي الفساد وتطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إقالته .. انخفاض كبير في أسعار الذهب صنعاء: الحوثيون ينتشرون في محيط منازل قيادات حزب المؤتمر ويفضون بالقوة اجتماعًا للأمانة العامة الصرف يستقر عند سعر جديد في عدن ومأرب وصنعاء
أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميماً هاماً موجهاً إلى شركات ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة، دعت فيه إلى ضرورة خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكدت الهيئة في تعميمها أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.
لافتة الى أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستباشر بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، نزولاتها الميدانية اليومية إلى مواقع الشركات وتجار الجملة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق ما ورد في التعميم من توجيهات.
وأشارت إلى أن المخالفين لأحكام التعميم سيُحالون إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً للقانون.
وجاء البيان، عقب اجتماع موسع عقده اليوم، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، مع مدراء العموم والإدارات المعنية بالهيئة، لمناقشة المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف وتقييم انعكاساتها على سوق الدواء المحلي.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الحازمة في مقدمتها إلزام كافة المستوردين والوكلاء بخفض الأسعار فوراً وتشكيل فرق ميدانية للرقابة والتفتيش بشكل يومي ابتداءً من الغد.