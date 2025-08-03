الهيئة العليا للأدوية تتوعد المخالفين باتخاذ إجراءات رادعة وتصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 47

أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميماً هاماً موجهاً إلى شركات ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة، دعت فيه إلى ضرورة خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.

لافتة الى أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستباشر بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، نزولاتها الميدانية اليومية إلى مواقع الشركات وتجار الجملة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق ما ورد في التعميم من توجيهات.

وأشارت إلى أن المخالفين لأحكام التعميم سيُحالون إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً للقانون.

وجاء البيان، عقب اجتماع موسع عقده اليوم، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، مع مدراء العموم والإدارات المعنية بالهيئة، لمناقشة المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف وتقييم انعكاساتها على سوق الدواء المحلي.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الحازمة في مقدمتها إلزام كافة المستوردين والوكلاء بخفض الأسعار فوراً وتشكيل فرق ميدانية للرقابة والتفتيش بشكل يومي ابتداءً من الغد.