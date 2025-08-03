عاجل: البنك المركزي اليمني يفرض رقابة صارمة ويوقف تراخيص عدد من كبار شركات الصرافة ...تفاصيل

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فرض البنك المركزي اليمني في عدن رقابة يومية وصارمة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وفي أحدث قرارات البنك
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قبل قليل، القرارين رقم (12) و(13) لسنة 2025، بشأن إيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت وفروع شركات الصرافة المخالفة، بناءً على تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي مقدمتها شركة القطيبي والمهدي والمفلحي والنفيع.
وبموجب القرار رقم (12)"، تم إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة الفنيع للصرافة، وذلك استنادًا إلى القوانين النافذة المنظمة لأعمال الصرافة، وفي مقدمتها القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.