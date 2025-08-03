أجهرة الأمن بمحافظة تعز تنفذ حملة واسعة لضبط الأسعار ومواطنون يطالبون بضبط الشركات التجارية

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نفذت إدارة شرطة محافظة تعز، السبت، حملة أمنية موسعة لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، أن الحملة تهدف إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يتواكب مع الانخفاض الحاصل في سعر صرف العملات الأجنبية، ومكافحة حالات التلاعب بالأسعار التي تضر بالمواطنين وتثقل كاهلهم.
وشملت الحملة نزولاً ميدانياً إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومخاطبة التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة.
وأكدت شرطة تعز استمرارها في تنفيذ هذه الحملات، بالتعاون مع الجهات المختصة، للحفاظ على الاستقرار التمويني والتجاري في المحافظة.
ويطالب المواطنون، بضبط الأسعار من قبل الشركات الكبرى التجارية، قبل صغار التجار ومن ثم الإنتقال إلى الأسواق المحلية، بالتزامن مع تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني