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انخفاض كبير في أسعار الذهب

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الذهب في عدن

الأحد - 03/08/2025

 جنيه الذهب

شراء = 1,260,000 ريال 

بيع = 1,296,000 ريال 

 جرام عيار 21

شراء = 145,000 ريال 

بيع = 175,000 ريال

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 395,000 ريال  

بيع = 399,000 ريال     

جرام عيار 21

شراء = 49,000 ريال     

بيع = 51,500 ريال     

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