انخفاض كبير في أسعار الذهب

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أسعار الذهب في عدن
الأحد - 03/08/2025
جنيه الذهب
شراء = 1,260,000 ريال
بيع = 1,296,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 145,000 ريال
بيع = 175,000 ريال
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 395,000 ريال
بيع = 399,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 49,000 ريال
بيع = 51,500 ريال