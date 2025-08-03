صنعاء: الحوثيون ينتشرون في محيط منازل قيادات حزب المؤتمر ويفضون بالقوة اجتماعًا للأمانة العامة

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أفادت مصادر محلية بانتشار مكثف لعناصر وأطقم حوثية في أحياء صنعاء منذ مساء امس السبت، بالتزامن مع اقتحام مسلحين لاجتماع قيادي لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للجماعة، برئاسة صادق أمين أبو رأس، حيث أُجبر الحاضرون على إيقاف الاجتماع دون إبداء أسباب واضحة.
ومساء أمس أقدم مسلحون حوثيون، على اقتحام اجتماع للأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، كان منعقدًا برئاسة صادق أمين أبو رأس، في معهد الميثاق بالعاصمة صنعاء.
وبحسب ما نقله الصحفي فارس الحميري عن مصدر في الحزب، فقد أجبر المسلحون قيادات المؤتمر على مغادرة القاعة، قبل استكمال الاجتماع.
الى ذلك عزز الحوثيون تواجدهم في محيط منازل بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بعدة أحياء سكنية، و استحدثوا نقاط أمنية في بعض شوارع العاصمة.
قبل ذلك قالت مصادر محلية إن اعتقالات طالت أكثر من 30 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية في صنعاء، بينهم ضباط وعسكريون سابقون في جبهات القتال، بالإضافة إلى موظفين حكوميين وموظفين في منظمات محلية، بتهم تتعلق بـ"نقل معلومات" أو "التنسيق مع جهات خارجية"، في إطار حملات أمنية متكررة تستخدمها الجماعة.