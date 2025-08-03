الصرف يستقر عند سعر جديد في عدن ومأرب وصنعاء مَسيرات دولية حاشدة تضامناً مع غزة.. وموظفو الاتحاد الأوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع تل ابيب عدن تُفاجئ الأسواق.. الريال اليمني يصمد والعملات تنهار مجددًا لحوثيون يداهمون اجتماع المؤتمر ويختطفون رئيسه أبو راس في صنعاء شركات فرنسية على حافة الانهيار في أول دولة عربية.. استغاثات اقتصادية وسط نيران دبلوماسية مشتعلة شرارة حرب في سوريا؟ اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجيش السوري و قسد في ريف حلب واشنطن وتل أبيب تعيدان صياغة شروط التفاوض.. والمقاومة ترد قوارب الموت تتربص بالمهاجرين.. فاجعة جديدة قبالة سواحل اليمن الكشف عن مدة غياب ميسي المحتملة بعد إصابته الأخيرة وساطة قبلية برئاسة الشيخ منصور الحنق توقف توجه قبائل الحيمة نحو الغيضة وتمنح وعدا من قبل قيادة الدولة بإيصال الجناة إلى العدالة.
استقرار نسبي للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في تعاملات صباح اليوم الأحد، مقارنة بيوم أمس:
* الأسعار في عدن
الدولار:
شراء: 1617
بيع: 1632
السعودي:
شراء: 425
بيع: 428
*مأرب:
الدولار:
شراء: 1619
بيع: 1635
السعودي:
شراء:421
بيع: 429
*صنعاء
الدولار:
شراء: 537
بيع: 542
السعودي:
شراء:140.5
بيع: 141.5
الأسعار ليست ثابتة وتتغير.