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الصرف يستقر عند سعر جديد في عدن ومأرب وصنعاء

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استقرار نسبي للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في تعاملات صباح اليوم الأحد، مقارنة بيوم أمس:

* الأسعار في عدن

الدولار:

شراء: 1617

بيع: 1632

السعودي:

شراء: 425

بيع: 428

*مأرب:

الدولار: 

شراء: 1619 

 بيع: 1635

السعودي: 

شراء:421  

بيع: 429

*صنعاء 

الدولار: 

شراء: 537 

بيع: 542

السعودي: 

شراء:140.5  

بيع: 141.5

الأسعار ليست ثابتة وتتغير.

 
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