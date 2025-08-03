عدن تُفاجئ الأسواق.. الريال اليمني يصمد والعملات تنهار مجددًا

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في مشهد اقتصادي متجدد، شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأحد، 3 أغسطس 2025، تراجعًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية والعربية، في وقت حافظ فيه الريال اليمني على استقراره اللافت، ما أعاد إشعال التفاؤل الشعبي بإمكانية تحسّن الوضع المعيشي.

ووفقًا لمصادر مصرفية، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ليصل سعر الشراء إلى 1600 ريال يمني وسعر البيع إلى 1632 ريالًا، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 420 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.

ويأتي هذا الانخفاض استمرارًا لموجة تراجع بدأت مؤخرًا، وسط ترقب شعبي واسع لتأثيرات هذا التغيير على أسعار السلع والخدمات، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بانعكاس فوري لهذا التحسّن على الأسعار في السوق المحلية، التي لم تشهد حتى الآن أي انخفاض يُذكر.

الجدير بالذكر أن هذا التراجع يأتي في ظل جهود مصرفية مكثفة واستقرار نسبي في التدفقات النقدية، وسط آمال بأن يشكل هذا التحوّل المالي بداية لمرحلة اقتصادية أكثر توازنًا وعدالة للمواطن.