عدن تُفاجئ الأسواق.. الريال اليمني يصمد والعملات تنهار مجددًا اختطاف صادم يهز صنعاء.. الحوثيون يداهمون اجتماع المؤتمر ويختطفون رئيسه أبو راس شركات فرنسية على حافة الانهيار في أول دولة عربية.. استغاثات اقتصادية وسط نيران دبلوماسية مشتعلة شرارة حرب في سوريا؟ اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجيش السوري و قسد في ريف حلب واشنطن وتل أبيب تعيدان صياغة شروط التفاوض.. والمقاومة ترد قوارب الموت تتربص بالمهاجرين.. فاجعة جديدة قبالة سواحل اليمن الكشف عن مدة غياب ميسي المحتملة بعد إصابته الأخيرة وساطة قبلية برئاسة الشيخ منصور الحنق توقف توجه قبائل الحيمة نحو الغيضة وتمنح وعدا من قبل قيادة الدولة بإيصال الجناة إلى العدالة. وقفة غضب في مأرب تضامنًا مع غزة: دعوات لكسر الصمت الدولي وفتح المعابر فورًا. مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة جديدة بشأن اليمن
في تطور خطير وغير مسبوق، أقدمت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم، على اختطاف رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، وذلك بعد اقتحامها لاجتماع رسمي لقيادة الحزب كان مخصصاً للتحضير لإحياء ذكرى تأسيسه.
وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة للجماعة الحوثية داهمت اجتماع الأمانة العامة للحزب في العاصمة صنعاء، وقامت بفضّه بالقوة، قبل أن تختطف أبو راس من أمام منزله وسط أجواء متوترة.
وأفادت المصادر أن الجماعة فرضت طوقاً أمنياً مشدداً على منزل رئيس الحزب، حيث نشرت عدداً من الأطقم العسكرية والمدرعات، ومنعت الدخول أو الخروج من المنزل تحت أي ظرف.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات داخل صنعاء بين الحوثيين وحلفائهم السابقين في المؤتمر الشعبي، وسط مخاوف من تصعيد أكبر قد يهز العاصمة في الأيام القادمة.