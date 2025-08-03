اختطاف صادم يهز صنعاء.. الحوثيون يداهمون اجتماع المؤتمر ويختطفون رئيسه أبو راس

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 231

في تطور خطير وغير مسبوق، أقدمت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم، على اختطاف رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، وذلك بعد اقتحامها لاجتماع رسمي لقيادة الحزب كان مخصصاً للتحضير لإحياء ذكرى تأسيسه.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة للجماعة الحوثية داهمت اجتماع الأمانة العامة للحزب في العاصمة صنعاء، وقامت بفضّه بالقوة، قبل أن تختطف أبو راس من أمام منزله وسط أجواء متوترة.

وأفادت المصادر أن الجماعة فرضت طوقاً أمنياً مشدداً على منزل رئيس الحزب، حيث نشرت عدداً من الأطقم العسكرية والمدرعات، ومنعت الدخول أو الخروج من المنزل تحت أي ظرف.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات داخل صنعاء بين الحوثيين وحلفائهم السابقين في المؤتمر الشعبي، وسط مخاوف من تصعيد أكبر قد يهز العاصمة في الأيام القادمة.