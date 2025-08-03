شرارة حرب في سوريا؟ اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجيش السوري و قسد في ريف حلب واشنطن وتل أبيب تعيدان صياغة شروط التفاوض.. والمقاومة ترد قوارب الموت تتربص بالمهاجرين.. فاجعة جديدة قبالة سواحل اليمن الكشف عن مدة غياب ميسي المحتملة بعد إصابته الأخيرة وساطة قبلية برئاسة الشيخ منصور الحنق توقف توجه قبائل الحيمة نحو الغيضة وتمنح وعدا من قبل قيادة الدولة بإيصال الجناة إلى العدالة. وقفة غضب في مأرب تضامنًا مع غزة: دعوات لكسر الصمت الدولي وفتح المعابر فورًا. مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة جديدة بشأن اليمن إيران تعود مجددا الى لغة الوعد والوعيد وتحذر من رد أقسى وتبقي باب المفاوضات النووية مواربًا دراسة تقلب الموازين.. نظامك الغذائي قد يعرضك للاكتئاب.. سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق
تصاعد التوتر بشكل خطير في ريف حلب الشرقي، مع اندلاع مواجهات عسكرية واشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً في الشمال السوري.
فقد أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، عن إحباط هجوم مباغت شنّته "قسد" على إحدى نقاط الجيش قرب قرية الكيارية في محيط منبج.
وذكرت الوزارة أن وحداتها صدت محاولة التسلل، مؤكدة أن العملية أسفرت عن إصابة أربعة جنود وثلاثة مدنيين، بعد تعرض القرية لقصف صاروخي مفاجئ.
وفي رد مباشر، شنّت قوات الجيش ضربات وصفتها بـ"الدقيقة" على مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لـ"قسد"، مشيرة إلى أنها نجحت في تدمير راجمة صواريخ ومدفع ميداني في محيط مدينة مسكنة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من احتجاز "قسد" 11 عنصراً من الجيش السوري قرب دير حافر، قبل أن تُفرج عنهم بوساطة من وزارة الدفاع.
كما أفادت تقارير ميدانية بأن الطرفين عززا مواقعهما العسكرية، حيث دفعت "قسد" بتعزيزات من الرقة، في حين رد الجيش السوري بإرسال وحدات إضافية إلى المنطقة.
التطورات المتسارعة في هذا المحور الحساس تعيد إلى الواجهة هشاشة الاتفاقات السابقة بين دمشق و"قسد"، وتطرح تساؤلات حول مصير التفاهمات التي وُقعت قبل شهور بوساطات دولية لتوحيد الإدارة المدنية والعسكرية في الشمال الشرقي.
وفي ظل هذا الوضع المتفجر، يراقب المراقبون الموقف عن كثب، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة نحو جولة جديدة من الصراع قد تكون الأكثر تعقيداً منذ شهور.