الكشف عن مدة غياب ميسي المحتملة بعد إصابته الأخيرة

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بحسب الصحفي سيومن إيفانس، من المتوقع أن يغيب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة أمام نيكاسا.
هذا الغياب يمثل ضربة قوية لفريقه الذي يعتمد بشكل كبير على قدراته الفنية وخبرته داخل الملعب.