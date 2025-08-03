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الكشف عن مدة غياب ميسي المحتملة بعد إصابته الأخيرة

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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بحسب الصحفي سيومن إيفانس، من المتوقع أن يغيب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة أمام نيكاسا.

هذا الغياب يمثل ضربة قوية لفريقه الذي يعتمد بشكل كبير على قدراته الفنية وخبرته داخل الملعب.

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