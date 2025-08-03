وساطة قبلية برئاسة الشيخ منصور الحنق توقف توجه قبائل الحيمة نحو الغيضة وتمنح وعدا من قبل قيادة الدولة بإيصال الجناة إلى العدالة.

الأحد 03 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائبه الشيخ سلطان بن علي العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، قادت وساطة قبلية رفيعة برئاسة الشيخ منصور الحنق، وضمّت عددًا من المشايخ، جهودًا ناجحة لاحتواء التوتر القائم على خلفية جريمة اغتيال العميد عبدالله زايد والعميد عبدالله الوشلي.

وقد تمكنت الوساطة من إيقاف توجه قبائل #الحيمة إلى مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، حيث كان من المزمع إقامة مطرح قبلي للمطالبة بتسليم الجناة المتورطين في الجريمة.

وخلال اللقاء مع مشائخ وأعيان الحيمة، اشترطت قبايل الحيمة وجيه قيادة الدولة وعلى وجه الخصوص رئيس المجلس القيادي ونائبه محافظ محافظة مأرب ورئيس أركان الجيش بإيصال الجناة إلى العدالة وإنصاف أسر الشهداء والتزمت الوساطة بذلك.

وأكد الشيخ منصور الحنق أن الوساطة القبلية جاءت استجابةً لتوجيهات القيادة العليا، وحرصًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومعالجة القضية ضمن إطار الدولة والنظام والقانون.

من جانبهم، ثمّن مشائخ الحيمة موقف الوساطة والتجاوب الإيجابي من قبل قيادة الدولة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في التصعيد المشروع إذا لم تُتخذ خطوات فعلية خلال الفترة القادمة.