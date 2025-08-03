وساطة قبلية برئاسة الشيخ منصور الحنق توقف توجه قبائل الحيمة نحو الغيضة وتمنح وعدا من قبل قيادة الدولة بإيصال الجناة إلى العدالة. وقفة غضب في مأرب تضامنًا مع غزة: دعوات لكسر الصمت الدولي وفتح المعابر فورًا. مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة جديدة بشأن اليمن إيران تعود مجددا الى لغة الوعد والوعيد وتحذر من رد أقسى وتبقي باب المفاوضات النووية مواربًا دراسة تقلب الموازين.. نظامك الغذائي قد يعرضك للاكتئاب.. سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق رئيس احد الأحزاب اللبنانية: حزب الله أعاد لبنان فعلياً إلى الوراء مئة سنة! مصادر: الخزانة الأمريكية هددت وحذرت ''هوامير الصرف'' في اليمن من المضاربة بسعر العملة خبير اقتصادي يتوقع هبوط سعر الريال السعودي إلى 140 ريالاً في مناطق الحكومة اليمنية خمسة شعراء إلى نهائي مسابقة أمير الشعراء بمحافظة عدن
بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائبه الشيخ سلطان بن علي العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، قادت وساطة قبلية رفيعة برئاسة الشيخ منصور الحنق، وضمّت عددًا من المشايخ، جهودًا ناجحة لاحتواء التوتر القائم على خلفية جريمة اغتيال العميد عبدالله زايد والعميد عبدالله الوشلي.
وقد تمكنت الوساطة من إيقاف توجه قبائل #الحيمة إلى مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، حيث كان من المزمع إقامة مطرح قبلي للمطالبة بتسليم الجناة المتورطين في الجريمة.
وخلال اللقاء مع مشائخ وأعيان الحيمة، اشترطت قبايل الحيمة وجيه قيادة الدولة وعلى وجه الخصوص رئيس المجلس القيادي ونائبه محافظ محافظة مأرب ورئيس أركان الجيش بإيصال الجناة إلى العدالة وإنصاف أسر الشهداء والتزمت الوساطة بذلك.
وأكد الشيخ منصور الحنق أن الوساطة القبلية جاءت استجابةً لتوجيهات القيادة العليا، وحرصًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومعالجة القضية ضمن إطار الدولة والنظام والقانون.
من جانبهم، ثمّن مشائخ الحيمة موقف الوساطة والتجاوب الإيجابي من قبل قيادة الدولة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في التصعيد المشروع إذا لم تُتخذ خطوات فعلية خلال الفترة القادمة.