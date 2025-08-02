مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة جديدة بشأن اليمن

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يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع المقبل، اجتماعه الشهري لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، في ظل تعثر عملية السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت مصادر أممية، إن مجلس الأمن سيعقد مساء الثلاثاء 12 من أغسطس الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.
وأضافت أن الجلسة ستركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، والهجمات البحرية، وعملية السلام في اليمن وإختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وطبع الجماعة عملات نقدية جديدة.
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الجديد، توماس فليتشر، سيقدمان خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين حول مستجدات الأوضاع في اليمن