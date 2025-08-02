خبير اقتصادي يتوقع هبوط سعر الريال السعودي إلى 140 ريالاً في مناطق الحكومة اليمنية

السبت 02 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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توقع خبير اقتصادي انخفاض الريال السعودي في مناطق الحكومة الشرعية إلى مستوى 140 ريالًا يمنيًا، ليتساوى مع قيمته في صنعاء. وربط ذلك بتحقيق بعض العوامل الإيجابية.

واشار الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الى استمرار التراجع في أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني خلال الفترة المقبلة، وسط ظروف اقتصادية وسياسية متقلبة.

وتحدث في تحليل اقتصادي عن عوامل متعددة قد تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، بينها تطورات سياسية محتملة، وزيادة تدفق العملة الصعبة عبر قنوات مختلفة، أبرزها رواتب العسكريين بالعملة السعودية.

وأوضح القطيبي أن "الانفراجات السياسية المرتقبة، بما في ذلك الاتفاقات الداخلية التي قد تُسهم في فتح منافذ جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي، ستلعب دورًا في تخفيف حدة الطلب على العملات الأجنبية".

كما أشار إلى أن "زيادة عرض الريال السعودي جراء صرف رواتب العسكريين ستؤدي إلى تخفيف الضغط التضخمي، ما قد يدفع الأسعار للانخفاض تدريجيًا".

وحتى الساعة الرابعة عصر اليوم السبت وصل سعر الريال السعودي إلى 385 للشراء، و 395 للبيع، وفق ما رصده محرر مأرب برس، لسوق العملة.