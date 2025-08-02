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أسعار صرف الدولار والسعودي هذه اللحظة

السبت 02 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم في عدن

الدولار

شراء = 1598 ريال   

بيع = 1716 ريال 

السعودي

شراء = 420 ريال     

بيع = 450 ريال

العملات الأجنبية تواصل تراجعها والأسعار السابقة ليست ثابتة.

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