رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات أسعار صرف الدولار والسعودي هذه اللحظة الأرصاد يتوقع أمطاراً بأنحاء متفرقة من اليمن وطقساً مغبّراً وحاراً خيانة ترنبيري.. كيف باعت أوروبا كرامتها لترامب على مائدة غولف أسباب طفح الإبط -احذر من علاماتها فضيحة إنسانية تهز صنعاء.. الحوثيون تحت مجهر هيومن رايتس بعد تعذيب طاقم سفينة إغاثة دولية الشرعية تعود بقوة.. وزارتي المالية والخارجية تغادران الرياض إلى عدن وتُعلنان استعادة القرار من الداخل! صنعاء تشتعل بالاعتقالات.. حملة أمنية تطال موظفين وضباطاً موالين للحوثيين علامات تشير إلى إصابتك باضطراب نفسي.. لا تتجاهلها اكتشف 9 خطوات قبل النوم تضمن لك الاستيقاظ بحالة نفسية جيدة
أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم في عدن
الدولار
شراء = 1598 ريال
بيع = 1716 ريال
السعودي
شراء = 420 ريال
بيع = 450 ريال
العملات الأجنبية تواصل تراجعها والأسعار السابقة ليست ثابتة.