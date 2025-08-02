أسباب طفح الإبط -احذر من علاماتها

السبت 02 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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قد يكون طفح الإبط مزعجًا أو مؤلمًا، حيث إنه غالبًا ما يكون السبب غامضًا، ولكن يُمكن علاجه ومع ذلك، قد يكون طفح الإبط حادًا لدرجة تستدعي زيارة الطبيب.

وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، علامات وأسباب الطفح الجلدي تحت الإبط، وذلك حسبما جاء في موقع، " everydayhealth".

أسباب طفح الإبط هناك العديد من الأسباب المحتملة لطفح الإبط، من بينها ما يلي:

1- التهاب الجلد الاحتكاكيالتهاب الجلد الاحتكاكي هو طفح جلدي شائع . الاحتكاك الناتج عن احتكاك الجلد بالجلد أو الملابس، والذي يُعرف أيضًا باسم الاحتكاك، يمكن أن يسبب تهيجًا.

يمكن أن تساهم الحرارة والتعرق الزائد في الاحتكاك، كما أن الحلاقة تجعل منطقة الإبطين أكثر عرضة للتلف الناتج عن الاحتكاك لأنها تزيل الجلد.

2- التهاب الجلد التماسيهناك نوعان من التهاب الجلد التماسي: التهاب الجلد التماسي المهيج والتهاب الجلد التماسي التحسسي.ويحدث التهاب الجلد التماسي المهيج يحدث عندما يتسبب أحد مكونات أو عناصر المنتج

- مثل المنظفات أو مزيلات العرق أو حتى الملابس - في تعطل حاجز الجلد.وفي الوقت نفسه، يحدث التهاب الجلد التماسي التحسسي عندما يتفاعل جهازك المناعي مع أحد المكونات، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي.

قد يكون من الصعب التمييز بين نوعي التهاب الجلد التماسي، إذ قد يتشابه مظهرهما. كما أن العوامل المسببة، مثل العطور أو المواد الحافظة، غالبًا ما تكون متشابهة. قد يهمك: بالصور| أشهر 10 أنواع للطفح الجلدي

3- تلوث فطريتؤدي الرطوبة الزائدة الناتجة عن العرق إلى تحفيز نمو الخميرة المسماة المبيضة البيضاء ، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى الخميرة .

عادةً ما تكون عدوى الخميرة حمراء زاهية اللون، مع نتوءات وبثور ساطعة على المحيط، وغالبًا ما يكون لها رائحة نفاذة تشبه رائحة الجبن.

علامات وأعراض طفح الإبطيمكن أن يظهر طفح جلدي في منطقة الإبطين أو على الجلد المحيط بها، قد يبدو أحمر اللون أو أغمق من لون بشرتك الطبيعي، أو بارزًا أو مسطحًا، أو يحتوي على نتوءات تشبه البثور.

كما أنه قد يكون رطبًا أو جافًا، وقد يتسرب منه سوائل. كما قد يكون أحيانًا مثيرًا للحكة