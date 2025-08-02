الشرعية تعود بقوة.. وزارتي المالية والخارجية تغادران الرياض إلى عدن وتُعلنان استعادة القرار من الداخل!

السبت 02 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

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أكدت مصادر حكومية مطّلعة استكمال إجراءات نقل وزارتي المالية والخارجية من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن بشكل نهائي، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار استعادة الدولة وتعزيز الحضور المؤسسي داخل الأراضي اليمنية.

وقالت المصادر إن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تموضع مؤسسات الدولة السيادية ومزاولة عملها من الداخل، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقريب الخدمات من المواطنين، إضافة إلى ترسيخ حضور الدولة على الأرض.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة من الداخل، وتأكيدًا على التزام الحكومة الشرعية بإدارة الملفات الاقتصادية والدبلوماسية من داخل الوطن، بما يعزز السيادة الوطنية ويحد من الاعتماد على الخارج.

يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد اضطرت خلال السنوات الماضية إلى إدارة شؤون بعض الوزارات من خارج البلاد نتيجة الظروف الأمنية، فيما يُنظر إلى هذه العودة على أنها خطوة استراتيجية نحو تمكين المؤسسات وتثبيت دعائم الاستقرار.