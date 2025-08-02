صنعاء تشتعل بالاعتقالات.. حملة أمنية تطال موظفين وضباطاً موالين للحوثيين

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في تطور أمني لافت، شنت أجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء، طالت أكثر من 30 شخصاً، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.
وشملت الحملة موظفين يعملون في منظمات محلية، إلى جانب عدد من الضباط العسكريين المنخرطين في صفوف الحوثيين أنفسهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات نُفذت من قبل جهاز استخبارات الشرطة الذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.
ولم تتضح بعد أسباب الحملة أو التهم الموجهة للمعتقلين، وسط تكتم شديد من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.