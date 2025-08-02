صنعاء تشتعل بالاعتقالات.. حملة أمنية تطال موظفين وضباطاً موالين للحوثيين

السبت 02 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 191

في تطور أمني لافت، شنت أجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء، طالت أكثر من 30 شخصاً، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

وشملت الحملة موظفين يعملون في منظمات محلية، إلى جانب عدد من الضباط العسكريين المنخرطين في صفوف الحوثيين أنفسهم.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات نُفذت من قبل جهاز استخبارات الشرطة الذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.

ولم تتضح بعد أسباب الحملة أو التهم الموجهة للمعتقلين، وسط تكتم شديد من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.