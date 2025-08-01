شركة النفط في عدن تعلن تسعيرة جديدة مخفضة للبنزين والديزل تماشيًا مع تحسن سعر الصرف

الجمعة 01 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت شركة النفط اليمنية، في العاصمة عدن، عن تسعيرة جديدة مخفضة، لمادتي البنزين والديزل، في خطوة تأتي ضمن جهودها لمواكبة التحسّن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقالت الشركة إن التسعيرة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ من صباح اليوم الجمعة، وتشمل جميع المحطات التابعة للشركة.

ووفق بيان للشركة فإن التسعيرة ستشمل أيضًا المحطات الأهلية الواقعة في النطاق الجغرافي لفرع الشركة في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع.

وشمل التخفيض تقليص سعر لتر الديزل بمقدار 350 ريالًا، ليصبح 1550 ريالًا بدلًا من السعر السابق 1900 ريال، كما تم تخفيض سعر لتر البنزين المستورد بمقدار 335 ريالًا، ليصل إلى 1550 ريالًا بدلًا من السعر السابق 1885 ريالًا.