شركة النفط في عدن تعلن تسعيرة جديدة مخفضة للبنزين والديزل تماشيًا مع تحسن سعر الصرف ''مؤامرات الأعداء'' ومرحلة جديدة من التصعيد.. عبدالملك الحوثي يكرر خطابه المعتاد وينصرف عن تناول الشأن المحلي وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق الحوثيون يغرقون صنعاء بالمخدرات بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بالأسعار في عدن ومأرب وصنعاء هل تعافي الريال يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؟ أم أنه خداع ومضاربة مكشوفة؟ بعد إستقالة مصطفى الآغا.. من يقود برنامج العربي الشهير «الحلم»؟ الدفاع المدني بمحافظة مأرب يخمد حريقا نشب في محل تجاري للمفروشات تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية الحوثيون يصدرون حكما بإعدام احمد علي عبدالله صالح بتهمم الخيانة والتخابر
أعلنت شركة النفط اليمنية، في العاصمة عدن، عن تسعيرة جديدة مخفضة، لمادتي البنزين والديزل، في خطوة تأتي ضمن جهودها لمواكبة التحسّن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وقالت الشركة إن التسعيرة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ من صباح اليوم الجمعة، وتشمل جميع المحطات التابعة للشركة.
ووفق بيان للشركة فإن التسعيرة ستشمل أيضًا المحطات الأهلية الواقعة في النطاق الجغرافي لفرع الشركة في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع.
وشمل التخفيض تقليص سعر لتر الديزل بمقدار 350 ريالًا، ليصبح 1550 ريالًا بدلًا من السعر السابق 1900 ريال، كما تم تخفيض سعر لتر البنزين المستورد بمقدار 335 ريالًا، ليصل إلى 1550 ريالًا بدلًا من السعر السابق 1885 ريالًا.