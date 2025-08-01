بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بالأسعار في عدن ومأرب وصنعاء

الجمعة 01 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مساء اليوم الأول من اغسطس 2025:

في عدن:

الدولار: الشراء: 2016 البيع: 2098

السعودي: الشراء: 520 البيع: 550

مأرب:

الدولار: الشراء: 2017 البيع: 2099

السعودي: الشراء: 521 البيع: 551

صنعاء:

الدولار: الشراء: 537 البيع: 542

السعودي: الشراء:140.5 البيع: 141.5