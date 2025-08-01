بعد إستقالة مصطفى الآغا.. من يقود برنامج العربي الشهير «الحلم»؟

الجمعة 01 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 56

من بعد تقديمه برنامج "الحلم" على مدى 19 عامًا، أعلن الإعلامي مصطفى الآغا استقالته من البرنامج، إذ قدّم آخر ظهور له بتسليم جائزة المليون دولار، معبرًا عن شكره وامتنانه لإدارة مجموعة MBC وفريق العمل.

وبعد إستقالة مصطفى الآغا، أعلنت مجموعة MBC اختيار الإعلامي ياسر السقاف سفيرًا جديدًا لبرنامج "الحلم" على شاشة MBC1، ليواصل مسيرة النجاح التي حققها البرنامج طوال السنوات الماضية.

وكان مصطفى الآغا قد ودّع أيضًا برنامجه الشهير "صدى الملاعب" بعد 20 عامًا من العطاء، ونشر عبر حسابه مقاطع من ذكريات البرنامج، موجهًا رسالة شكر لجمهوره الذي رافقه طوال تلك الفترة، مؤكّدًا أن البرنامج كان جزءًا من حياة كل الأسرة العربية.

بهذا الانتقال، تبدأ مرحلة جديدة لبرنامج "الحلم" مع ياسر السقاف ، مستندًا إلى قاعدة جماهيرية واسعة للبرنامج بنى عليها سلفه