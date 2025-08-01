الدفاع المدني بمحافظة مأرب يخمد حريقا نشب في محل تجاري للمفروشات

الجمعة 01 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أخمد الدفاع المدني، بشرطة محافظة مأرب، فجر يوم الجمعه حريقاً اندلع في محل الفريد للأقمشة والأسفنج ، في شارع الجامعة بمدينة مأرب.

وأفادت إدارة القيادة والسيطرة بشرطة محافظة مأرب، أنها تلقت بلاغاً باندلاع حريق في محل الأقمشة والمفروشات والاسفنج.

وأوضحت القيادة والسيطرة أن الدفاع المدني، تحرّك على الفور إلى مكان الحريق، وباشر في إخماده وتمكن من السيطرة على الحريق، ومنع انتشاره إلى المباني والمحلات المجاورة.

مؤكدا أن أسباب الحريق ناتج عن ماس كهربائي، هذا وقد أتلف المحل بالكامل، متسببا بخسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الدفاع المدني باختناق أثناء إخماد الحريق وأحد المواطنين، يدعى بديع هزاع ناجي العامري 27 عام، باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور وأنهم بحالة جيدة.

كما أهاب الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، جميع المواطنين على الالتزام بالتعليمات الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة التي تُساهم في تقليل مخاطر الحرائق.

مشدداً على ضرورة الإبلاغ السريع عن الحريق لضمان تدخل فرق الدفاع المدني، في الوقت المناسب بما يمكنها من إخماد الحريق والحد من الخسائر والأضرار البشرية والمادية.