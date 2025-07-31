عاجل .. الحوثيون يصدرون حكما بإعدام احمد علي عبدالله صالح بتهمم الخيانة والتخابر

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أصدرت المحكمة العسكرية المركزية التابعة لمليشيا الحوثي حكمها في القضية رقم 27 لسنة 1445هـ بحق «الخائن أحمد علي عبد الله صالح عفاش».
وقضى الحكم حسب ادانه المحكمة بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضى الحكم باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة.
يشار الى ان احمد علي هو نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين.