محافظة مارب تستقبل بعثة نادي السد بعد تأهله إلى المرحلة النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثانية العباب والفاطمي يكرّمان الطالبة الأولى في اختبارات الثانوية العامة بمأرب تحديد سقف أعلى لبيع وشراء الريال السعودي والبنك المركزي في عدن يحذر المخالفين اختراق موقع قناة فضائيه تابعة للشرعية وبث رسالة تهديد عاجل: اللجنة الأمنية بحضرموت تكشف عن رصد عناصر ''مندسة'' تابعة للقاعدة والحوثيين توزع أموالاً لإثارة الفوضى وتحذر من استغلال المظاهرات البدريون قادمون من صنعاء ... ستكتشف السعودية كما اليمن أنها الخاسر الأكبر من مخرجات لا تفهم الجغرافيا مقتل مواطن في تريم حضرموت والشرطة تصرح: ''حدث ذلك عن طريق الخطأ'' البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة! ادراج 26 موقعًا تراثيًا وطبيعيًا في اليمن بالقائمة التمهيدية للتراث العالمي تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء
استقبل وكيل محافظة مارب علي محمد الفاطمي، اليوم، بعثة نادي السد الرياضي، بعد عودتها من محافظة شبوة، عقب مشاركتها في المباراة الفاصلة لتحديد بطل تجمع شبوة لأبطال المحافظات لكرة القدم، المؤهلة إلى دوري الدرجة الثانية، والتي أقيمت على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق، برعاية الاتحاد اليمني العام لكرة القدم، وإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة، وتنظيم فرع الاتحاد بالمحافظة.
وخلال الاستقبال، هنأ وكيل المحافظة علي الفاطمي، نادي السد بتحقيق الفوز الإداري، الذي جاء نتيجة تغيب فريق شبام حضرموت عن المباراة المقررة، ما أدى إلى احتساب النتيجة لصالح نادي السد مأرب وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.
وأكد الفاطمي أن هذا الفوز يمثل دافعًا قويًا لمواصلة النجاح والمنافسة في المراحل القادمة، مشيدًا بانضباط الفريق واستعداده الكامل لخوض اللقاء رغم غياب الفريق المنافس، ومثمناً جهود الإدارة الفنية والإدارية للنادي.
وقال الفاطمي في كلمته:
نبارك لنادي السد هذا الإنجاز الذي يعكس الجدية والانضباط والاحترافية، ونؤكد دعم قيادة المحافظة لكافة الفرق الرياضية والشبابية بما يسهم في تعزيز الحضور المشرف لرياضة مارب على المستوى الوطني".
ويأتي هذا التأهل كخطوة مهمة في طريق نادي السد نحو الصعود لدوري الدرجة الثانية، في إطار حرص الاتحاد اليمني العام لكرة القدم على تنفيذ اللوائح المنظمة للبطولة، وتعزيز المنافسة العادلة بين أبطال المحافظات.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، ونائب مدير مكتب المحافظ عبدربه حليس، والقائم بأعمال مدير مديرية المدينة محمد الحرازي، إلى جانب رئيس فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم صالح الحواني، ورؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة وأعضاء فرع الاتحاد بالمحافظة.