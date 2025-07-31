محافظة مارب تستقبل بعثة نادي السد بعد تأهله إلى المرحلة النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثانية

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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استقبل وكيل محافظة مارب علي محمد الفاطمي، اليوم، بعثة نادي السد الرياضي، بعد عودتها من محافظة شبوة، عقب مشاركتها في المباراة الفاصلة لتحديد بطل تجمع شبوة لأبطال المحافظات لكرة القدم، المؤهلة إلى دوري الدرجة الثانية، والتي أقيمت على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق، برعاية الاتحاد اليمني العام لكرة القدم، وإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة، وتنظيم فرع الاتحاد بالمحافظة.

وخلال الاستقبال، هنأ وكيل المحافظة علي الفاطمي، نادي السد بتحقيق الفوز الإداري، الذي جاء نتيجة تغيب فريق شبام حضرموت عن المباراة المقررة، ما أدى إلى احتساب النتيجة لصالح نادي السد مأرب وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وأكد الفاطمي أن هذا الفوز يمثل دافعًا قويًا لمواصلة النجاح والمنافسة في المراحل القادمة، مشيدًا بانضباط الفريق واستعداده الكامل لخوض اللقاء رغم غياب الفريق المنافس، ومثمناً جهود الإدارة الفنية والإدارية للنادي.

وقال الفاطمي في كلمته:

نبارك لنادي السد هذا الإنجاز الذي يعكس الجدية والانضباط والاحترافية، ونؤكد دعم قيادة المحافظة لكافة الفرق الرياضية والشبابية بما يسهم في تعزيز الحضور المشرف لرياضة مارب على المستوى الوطني".

ويأتي هذا التأهل كخطوة مهمة في طريق نادي السد نحو الصعود لدوري الدرجة الثانية، في إطار حرص الاتحاد اليمني العام لكرة القدم على تنفيذ اللوائح المنظمة للبطولة، وتعزيز المنافسة العادلة بين أبطال المحافظات.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، ونائب مدير مكتب المحافظ عبدربه حليس، والقائم بأعمال مدير مديرية المدينة محمد الحرازي، إلى جانب رئيس فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم صالح الحواني، ورؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة وأعضاء فرع الاتحاد بالمحافظة.