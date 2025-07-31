العباب والفاطمي يكرّمان الطالبة الأولى في اختبارات الثانوية العامة بمأرب

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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كرّم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم، الطالبة أميمة عادل النخيف بدرع التفوّق، لحصولها على المركز الأول في امتحانات الثانوية العامة (القسم العلمي) للعام الدراسي 2024 – 2025، على مستوى محافظة مأرب.

وخلال التكريم في ديوان عام المحافظة، بحضور والد الطالبة الدكتور عادل النخيف، وعدد من القيادات التربوية والمحلية، أكّد العباب والفاطمي أهمية تكريم الطلاب الأوائل ورعايتهم، وتشجيع النماذج المتميّزة من أبنائنا وبناتنا، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وحجر الزاوية الذي يُعوَّل عليهم في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وعبّرا عن تهانيهما للطالبة أميمة، وأشادا بإصرارها على التفوّق والتغلّب على الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، مشيرين إلى أنها قدّمت نموذجاً للطالب المتفوّق القادر على تجاوز التحديات وتحقيق التفوق، ومصدر إلهام ودافع قوي لبقيّة الطلاب والطالبات لمواصلة الجدّ والاجتهاد.

وأكّد نائب وزير التربية والتعليم، ووكيل محافظة مأرب، حرص قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة على دعم ورعاية الطلاب المتفوّقين والموهوبين، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية، لبناء جيلٍ متميّز ومؤهّل لتحمّل مسؤولية النهوض بالبلاد.

مثمّنان جهود أسرة الطالبة، ودور إدارة المدرسة وكوادرها التعليمية والإدارية في توفير الأجواء الداعمة والمحفّزة للطالبة، للتفوّق، والوصول إلى هذا المستوى المرموق من التحصيل العلمي، الذي يُمثّل مصدر فخر واعتزاز لأسرتها ومدرستها ولكلّ أبناء محافظة مأرب.

من جانبها، عبّرت الطالبة أميمة عادل النخيف عن بالغ سعادتها بهذا التكريم، الذي يُمثّل دافعاً إضافياً لها لبذل المزيد من الجدّ والاجتهاد والحفاظ على مستواها المتقدم في دراستها الجامعية، والمساهمة في خدمة وطنها ومجتمعها.