تحديد سقف أعلى لبيع وشراء الريال السعودي والبنك المركزي في عدن يحذر المخالفين

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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حدد البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، في تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة بالمحافظات المحررة، أعلى سقف لشراء الريال السعودي، بـ 535، و لسعر البيع 538 ريالاً.

وقضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل.

ويبدأ سريان هذا السعر، من الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس

وأهاب البنك بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد بذلك، محذرا في حال المخالفة، بأن تلك الشركات والمنشأت ستتحمل المسؤولية والإجراءات المتخذة بما في ذلك سحب التراخيص عنها.

ويشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا من منذ يوم أمس، فقد تراجع الدولار من 2885 الى 2100، واستقر السعودي عند حاجز الـ 500 بعد ان كان قد تجاوز الـ 750 ريالا.