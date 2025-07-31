عاجل: اللجنة الأمنية بحضرموت تكشف عن رصد عناصر ''مندسة'' تابعة للقاعدة والحوثيين توزع أموالاً لإثارة الفوضى وتحذر من استغلال المظاهرات

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذّرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اليوم الخميس، من استغلال بعض الجهات التخريبية للمظاهرات الشعبية التي تشهدها المحافظة منذ أيام.

وكشفت عن وجود معلومات مؤكدة وتفصيلية عن عناصر مندسة تابعة لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، بالإضافة إلى عناصر تابعة لميليشيتا الحوثي الارهابية تسعى لإثارة الفوضى في ساحل حضرموت، وتقوم بتوزيع مبالغ مالية لأحداث الفوضى وإقلاق السكينة العامة، بالإضافة إلى إطلاق النار على الأطقم العسكرية.

وأكدت اللجنة الأمنية أنها ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار ساحل حضرموت، وستلاحق المتورطين في أي اختلالات أمنية، وتسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بمدينة المكلا، برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب بارجاش، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في ظل المظاهرات الشعبية القائمة، والمُطالِبة بتحسين الخدمات.

كما كشفت اللجنة، عن تحقيق نجاحٍ في رصد تحركات عدد من القيادات البارزة في تنظيمي القاعدة والحوثيين..مؤكدة أن العمل الاستخباراتي والأمني يسير بخطى ثابتة نحو تفكيك أي تهديدات أمنية قبل وقوعها.

ودعت اللجنة الأمنية ،أهالي ساحل حضرموت، وعقلاء الحارات، والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، إلى ضرورة توعية الشباب بعدم الانجرار خلف الدعوات التخريبية كقطع الطرقات أو التجمهر في المواقع الحكومية والعسكرية وفي الشوارع، لما قد يترتب عليه من مسائلات قانونية، ولمنع استغلال هذه الفعاليات من قبل العناصر المندسة.

واعتبرت ما حدث من استهداف للقوات العسكرية بالرصاص الحي يوم أمس، تأكيد على خطورة هذه العناصر، وضرورة التصدي لها بحزم.

واليوم قُتل مواطن في مدينة تريم اثناء تفريق قوات الأمن لمتظاهرين.