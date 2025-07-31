عاجل: اللجنة الأمنية بحضرموت تكشف عن رصد عناصر ''مندسة'' تابعة للقاعدة والحوثيين توزع أموالاً لإثارة الفوضى وتحذر من استغلال المظاهرات البدريون قادمون من صنعاء ... ستكتشف السعودية كما اليمن أنها الخاسر الأكبر من مخرجات لا تفهم الجغرافيا مقتل مواطن في تريم حضرموت والشرطة تصرح: ''حدث ذلك عن طريق الخطأ'' البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة! ادراج 26 موقعًا تراثيًا وطبيعيًا في اليمن بالقائمة التمهيدية للتراث العالمي تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي صفقة نفطية ضخمة تلوح في الأفق.. موسكو والرياض تتحركان لتثبيت السوق وتوسيع النفوذ انهيار دفاعات كييف.. روسيا تُسقط مدينة استراتيجية وتقترب من مفاصل الحرب! مجزرة الجوع في غزة: أكثر من 700 ضحية في مشهد دموي يهز الضمير الإنساني
قُتل مواطن، اليوم الخميس، أثناء تفريق قوات الأمن احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة تريم بوادي حضرموت، شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة أن المواطن محمد سعيد يادين أُصيب برصاصة أطلقها أحد الجنود خلال محاولات لفتح طرقات أغلقها محتجون، وتوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.
بدورها قالت شرطة تريم في بيان إن دوريات الأمن تعرضت للرشق بالحجارة أثناء محاولتها إعادة فتح الطرقات، ما دفع أحد الجنود لإطلاق رصاصة تحذيرية أصابت المواطن عن طريق الخطأ.
وأضاف البيان أن مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت وجّه بفتح تحقيق فوري في الحادثة، لمحاسبة المتسببين وكشف ملابسات ما حدث.
ومنذ ايام تشهد مدن وادي حضرموت موجة احتجاجات متصاعدة تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء، وغلاء المعيشة، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وعلى خلفية مقتل هذا المواطن برصاص أحد عناصر الأمن العام في تريم، تجمّع عشرات المواطنين عصر اليوم، بالقرب من مركز شرطة المدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي.