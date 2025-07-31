مقتل مواطن في تريم حضرموت والشرطة تصرح: ''حدث ذلك عن طريق الخطأ''

الخميس 31 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتل مواطن، اليوم الخميس، أثناء تفريق قوات الأمن احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة تريم بوادي حضرموت، شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة أن المواطن محمد سعيد يادين أُصيب برصاصة أطلقها أحد الجنود خلال محاولات لفتح طرقات أغلقها محتجون، وتوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

بدورها قالت شرطة تريم في بيان إن دوريات الأمن تعرضت للرشق بالحجارة أثناء محاولتها إعادة فتح الطرقات، ما دفع أحد الجنود لإطلاق رصاصة تحذيرية أصابت المواطن عن طريق الخطأ.

وأضاف البيان أن مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت وجّه بفتح تحقيق فوري في الحادثة، لمحاسبة المتسببين وكشف ملابسات ما حدث.

ومنذ ايام تشهد مدن وادي حضرموت موجة احتجاجات متصاعدة تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء، وغلاء المعيشة، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.

وعلى خلفية مقتل هذا المواطن برصاص أحد عناصر الأمن العام في تريم، تجمّع عشرات المواطنين عصر اليوم، بالقرب من مركز شرطة المدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي.